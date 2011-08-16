Беларусь заинтересована в создании с Россией транснациональных альянсов в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности

Об этом заявил сегодня премьер-министр Михаил Мясникович на встрече с председателем совета директоров компании «Мечел» Игорем Зюзиным.

Это одна из ведущих российских корпораций в горнодобывающей и металлургической отраслях. В её составе — около 30 промышленных предприятий, которые находятся в США, Казахстане, Румынии, Литве и Болгарии.

Российская компания высказала заинтересованность сотрудничать с БМЗ и БелАЗом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это реально — создание крупных транснациональных корпораций. Мы вчера с председателем правительства Российской Федерации обсуждали эту тему с тем, чтобы не замыкаться на банальной торговле: ты купил, я продал, где-то получил какую-то прибыль. Надо смотреть в будущее, а что завтра и послезавтра. Поэтому, распологая сырьевым потенциалом мы можем работать совместно в этих направлениях.

Игорь Зюзин, председатель Совета директоров ОАО «Мечел»:

Мы исторически являемся крупными партнерами Беларуси, белорусских предприятий. У нас Долгосрочные, многодесятилетние отношения и мы хотели бы их перевести в ту плоскость, о которой вы говорили с инвестициями, с созданием совместных компаний. Потому что время подходит и пришло уже.