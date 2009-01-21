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Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном в нефтяной сфере

21 января 2009 17:54
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Сегодня состоялась встреча премьер-министров Беларуси и Республики Татарстан. Перспективным направлением сотрудничества с этим российским регионом, по мнению Сергея Сидорского, является сельхозмашиностроение. Кроме этого белорусская сторона предлагает обсудить вопрос участия белорусских предприятий и организаций в подготовке 27-й Всемирной летней универсиады, которая состоится в Казани в 2013 году. Татарстан в свою очередь предлагает Беларуси принять совместные антикризисные меры по поддержке предприятий в сложившихся условиях. По итогам встречи в Минске подписан межправительственный Протокол мероприятий по развитию сотрудничества на ближайшие два года.
# Экономика

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