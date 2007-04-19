Беларусь заинтересована в сотрудничестве с консорциумом "Альфа Групп"

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 19 апреля на встрече с главой наблюдательного совета директоров "Альфа Групп" Михаилом Фридманом.

Глава государства считает перспективным взаимодействие с консорциумом в плане привлечения иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Коммерческое предложение "Альфа Групп" - приобретение контрольного пакета акций "Межторгбанка". Президент рассчитывает, что, работая в нашей стране, "Альфа Групп" также будет участвовать и в социальных проектах.

"Альфа Групп" - один их крупнейших финансово-промышленных консорциумов Российской Федерации. Его активы - более 20 миллиардов долларов. Глава Наблюдательного Совета "Альфа Групп" Михаил Фридман входит в перечень самых богатых людей планеты, составляемый журналом "Форбс". На встрече с Президентом российский банкир отметил, что с большим интересом и желанием рассматривает возможность работать в Беларуси.