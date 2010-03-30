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Беларусь заинтересована в реализации инвестпроектов с американскими компаниями

30 марта 2010 11:23
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Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Сидорский на встрече с руководством крупнейших компаний США.

В нашей стране созданы благоприятные условия для инвестирования. Более того, Беларусь готова предоставить дополнительные преференции отдельным предприятиям.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
– Особенно в сфере высоких технологий, IT-технологий, химической и нефтехимической сфере мы постоянно поддерживали контакты с американскими компаниями.

Американские бизнесмены отмечают положительные изменения в инвестиционном климате Беларуси. За прошлый год в экономику Беларуси из США поступило 54 миллиона долларов инвестиций. В настоящее время идет работа по расширению сотрудничества с американскими компаниями - производителями автокомпонентов.

Дэвид Бэйрон, партнер юридической компании «Гринберг Трауриг»:
– Сейчас исторический момент для того, чтобы возобновлять и развивать отношения между нашими странами. Я искренне полагаю, что весь мир будет наблюдать за тем, как в Беларуси работают с американскими компаниями. Результатом, я надеюсь, будет реинвестирование американского капитала в Беларусь.

# Экономика

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