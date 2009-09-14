Беларусь заинтересована в развитии совместных проектов с итальянским капиталом

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, встречаясь с руководством концерна «Финмекканика».

Это один из ведущих мировых производителей аэрокосмической продукции, систем обороны и безопасности, оборудования для энергетики и транспорта. Концерн объединяет большинство предприятий итальянского военно-промышленного комплекса. Несмотря на мировой финансовый кризис, его доход за полугодие увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Президент Беларуси с крупными зарубежными инвесторами предпочитает встречаться лично. Сегодня Глава государства пояснил почему.



Товарооборот между странами за полугодие составил без малого полмиллиарда долларов. Калий, нефтепродукты, металл и изделия из него, то, что мы наиболее активно продаём. Правда, проблемы в металлообрабатывающем секторе Италии привели к сокращению нашего экспорта. Влияние мирового финансового кризиса. Но есть компании, которым он не помеха. Так, концерн «Финмекканика» в этом году сумел только упрочить свои позиции.

– В подобных встречах всегда ищешь ответ на вопрос: почему встреча с бизнесменами проходит на президентском уровне? Достаточным аргументом для этого будет перечень тех отраслей, в которых работает концерн «Финмекканика»: это и вертолетостроение, и самолетостроение, и космические технологии, и вооружение, образцы которого используются в различных уголках мира, и энергетика, и транспорт, и информационное обеспечение систем безопасности, и многое другое. В первом полугодии 2009 года выручка фирмы, несмотря на мировой кризис, по сравнению с прошлогодним показателем увеличилась на 32%. Поэтому для меня честь встретиться с такими акулами мирового бизнеса, – сказал Александр Лукашенко.

Последнее десятилетие Италия занимала место одного из ключевых партнёров Беларуси в гуманитарной сфере. Теперь отношения переходят в экономическую плоскость. Взаимоотношения между странами активизировались после визита в Италию Президента Беларуси. В апреле этого года в Риме Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

– Во время нашей встречи с Сильвио Берлускони мы договорились о том, что он посетит Беларусь. И мне бы хотелось, чтобы мы были готовы к этому визиту. Хотелось бы иметь в наличии если не конкретные контракты, то, по крайней мере, четко определенные направления сотрудничества. «Финмекканика» тратит около двух миллиардов евро на научно-исследовательские и опытные разработки. Думаю, в этом плане вы сможете найти хороших партнеров в Беларуси, – сказал Президент Беларуси.

В концерн «Финмекканика» – более 30 % акций принадлежит государству. Интересы компании представлены в 29 странах мира. В последние годы активизировалось сотрудничество с Россией. Теперь интерес возник и к нашей стране. Италия традиционно – основной поставщик высокотехнологичного оборудования, необходимого для модернизации предприятий республики.

В долгосрочной перспективе интересам, как белорусской, так и итальянской стороны отвечал бы переход от инвестиционного импорта к расширению промышленной кооперации и размещение в Беларуси итальянских производств и совместных предприятий.

Сфера интересов концерна «Финмекканика» в нашей стране различна. 15 направлений вынесены в приоритеты. Какие проекты наиболее выгодны и найдут воплощение в первую очередь, представители компании обсуждали уже в белорусском правительстве.

– Мы готовы сотрудничать с Беларусью в сфере космоса. Наш концерн производит высококлассное оборудование для спутниковой связи и наблюдений с Земли. Кроме того, мы можем обеспечить безопасность чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в вашей стране, – сказал исполнительный директор концерна «Финмекканика» Пьер Франческо Гуаргуальини.

То, что Беларусь – надёжный партнёр показывают исследования Всемирного банка. Нашей стране отдана 4 позиция в мировом рейтинге стран-реформаторов. Да и по условиям ведения бизнеса Беларусь за год поднялась сразу на 24 пункта.