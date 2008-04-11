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Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с российским холдингом "Фирэйн"

11 апреля 2008 16:55
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Президент Александр Лукашенко встретился с руководителем холдинга Владимиром Брынцаловым и заявил о необходимости снятия проблем, препятствующих развитию сотрудничества с этой российской компанией.

Как отметил в ходе встречи Александр Лукашенко, для Беларуси важны не только инвестиции в бизнес и производство, но и в социальную сферу.

Правила игры на белорусском рынке для иностранных инвесторов строго определены. Принципы и условия работы в Беларуси для любого бизнеса одинаковы. Один из главных и обязательных - капиталовложения не только в производственную сферу, но и социальную.

Для российского бизнесмена это не новость. Владимир Брынцалов уже несколько лет присматривался к Беларуси и по ходу вложил несколько миллионов долларов в развитие социальной сферы. Правда, бизнесмен в присутствии СМИ предпочитает не оглашать свои коммерческие вложения. С гораздо большим удовольствием он готов просто поделиться впечатлениями о нашей стране.

Холдинг "Ферейн" занимается бизнесом в различных сферах деятельности, в том числе недвижимость и фармацевтика. Как отметил в ходе встречи Александр Лукашенко, для Беларуси особенно важны социальные инвестиции.

Компания "Ферейн" готова участвовать в развитии в Беларуси крупного фармацевтического производства. Сегодня бизнес российской компании в нашей стране - совместное с "Белбиофармом" предприятие. Прописка у будущего производства будет витебская, скорее всего в региональной СЭЗ. Договоренности о размещении  именно здесь крупного фармацевтического производства уже есть. Руководитель холдинга "Ферейн" открыто подчеркивает: Беларусь становится очень привлекательной страной для иностранных инвестиций.

# Экономика

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