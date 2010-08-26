Беларусь заинтересована в разработке нефтяных месторождений в Гамбии

Об этом стало известно по итогам встречи министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова и его гамбийского коллеги Мамаду Тангара.

Кроме того, белорусская сторона намерена развивать промышленные базы, сельское хозяйство, технический и образовательный потенциал Гамбии. Главы внешнеполитических ведомств особо подчеркнули, что сотрудничество должно строиться исключительно на взаимовыгодной основе.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Поскольку в Республике Беларусь собственная база полезных ископаемых небольшая, то нас интересует, по большому счёту всё, в чём нуждается промышленность. Более предметно — мы сегодня говорили о тех возможностях, которые предоставляют последние изыскания в сфере добычи нефти.

Мамаду Тангара, министр иностранных дел, международного сотрудничества и гамбийцев за рубежом Республики Гамбия:

В Гамбии очень плодородные земли и мы нуждаемся в поддержке Республики Беларусь в области механизации сельского хозяйства. Мы не производим достаточно продукции для наших потребностей, поэтому нам нужно улучшить, модернизировать агропромышленный комплекс. Это позволит экспортировать продукцию в соседние страны.

Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании дал старт развитию двусторонних отношений Беларуси и этой африканской страны. Уже подготовлены ещё несколько ключевых соглашений, которые создают основу для дальнейшего сотрудничества двух государств. Проекты этих документов сейчас изучают в Гамбии.