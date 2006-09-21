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Беларусь заинтересована в привлечении иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс

21 сентября 2006 14:19
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Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко. Президент проводит переговоры с группой датских бизнесменов.

Они готовы вложить средства в строительство современного свиноводческого комплекса. Представители Дании уже выбрали площадку для его возведения в одном из районов Минской области.

Новый свиноводческий комплекс, предложенный датскими инвесторами,  белорусский Президент рассматривает как эффективно работающий образец, на  базе  новейших  технологий. Глава государства сообщил, что если этот проект получит одобрение, то в последующем времени, такой эксперимент будет распространен на территорию всей Беларуси.

Как известно, Дания славится своими традициями и опытом в выращивании свиней. Эта страна, имея территорию в пять раз меньше, чем Беларусь, производит в год около 25 миллионов этих животных. К слову, на одну свинью в Дании приходится почти 23 поросенка.

# Экономика

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