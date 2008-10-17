Беларусь заинтересована в приобретении контрольного пакета акций латвийской компании "Калия паркс"

Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на встрече в Минске с министром экономики Латвии Каспарсом Герхардсом. Пакет акций гарантирует перевалку белорусских грузов в Латвии, тем более что наша страна планирует рост мощностей по производству калийных и азотных удобрений. В свою очередь, министр экономики Латвии отметил, что транзит белорусских грузов актуален и латвийская сторона всестороннее приветствует приход белорусских предпринимателей в эту область экономики.



В настоящее время Рижский и Вентспилский порты загружены не полностью и перевалка грузов может быть увеличена вдвое. На встрече также обсудили развитие сотрудничества в энергетической сфере, промышленности и деревообработке.



Предпринимателям Беларуси и Латвии станет работать гораздо проще. Между министрами экономики обеих стран подписан протокол о деловом сотрудничестве. Самыми актуальными сферами остаются транспорт, грузоперевозки, логистика.



Отметим, за последние шесть месяцев товарооборот между Беларусью и Латвией вырос в два с половиной раза, а количество организаций с участием латвийского капитала превысило двести.