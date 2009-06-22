Беларусь за май рассчиталась за газ по среднегодовой цене

ОАО «Белтрансгаз» за май рассчиталось за газ по среднегодовой цене и продолжит дальнейшие платежи в таком же режиме, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Майоров.

Оплата за полученный газ проведена в полном объеме, как и в предыдущие месяцы. «Мы оплачиваем газ по среднегодовой цене в соответствии с договоренностью глав государств и будем продолжать так платить», — сказал гендиректор.

Как сообщалось, 18 июня в СМИ появились сообщения о том, что ОАО «Газпром» потребовало от ОАО «Белтрансгаз» погасить задолженность на $230 млн., которая представляет собой разницу между контрактной ценой поставок газа в январе-апреле и фактической оплатой по среднегодовой цене.

Напомним, что в соответствии с устной договоренностью глав государств двух стран Беларусь в первом квартале 2009 года оплачивала газ из расчета среднегодовой цены — около $150 за 1 тыс.куб.м при контрактной цене $210 на этот период. Премьер-министр России Владимир Путин 28 мая на заседании союзного Совмина в Минске подтвердил действие договоренностей об оплате Беларусью газа по среднегодовой цене, передает БЕЛТА.