Беларусь вышла на второе место в мире по площадям тритикале

Ученые уверены, что у зерновой культуры большое будущее — и в сельском хозяйстве, и в пищевой промышленности.

Тритикале — зерновая культура, которая ранее не существовала в природе. Она создана человеком. О гибриде ржи и пшеницы впервые заговорили в 1887 году. То есть, сегодня тритикале чуть более 100 лет. Но, несмотря на свой столь молодой возраст, она занимает достойное место среди зерновых культур. Секрет успеха прост — два колоса вместо одного.

Зерновая культура популярна в Европе, Америке, Китае. В мире тритикале выращивают на площадях свыше 3,5 миллионов гектаров. Треть этой суммы — заслуга Польши. Почетное второе место у Беларуси — полмиллиона гектаров. Отечественным аграриям удалось обогнать Германию, Францию. Культура привлекает потенциалом урожайности.

Виктор Буштевич, руководитель лаборатории тритикале Научно-практического центра Национальной Академии наук Беларуси по земледелию:

Производственников, прежде всего, привлекает высокий потенциал этой культуры — до 10 тонн с гектара. Это ценные кормовые достоинства зерна, это устойчивость к основными болезнями, по сравнению с пшеницей, и низкая себестоимость производства зерна. Благодаря всем этим факторам, тритикале заняла посевные площади в Беларуси на уровне 500 тысяч гектар.

Изначально тритикале создавалась как культура с высокими кормовыми свойствами. В меню буренок Сергея Кравченко зерновой гибрид обязателен. В структуре фуража тритикале занимает 60%.

Сергей Кравченко, главный зоотехник-селекционер экспериментальной базы «Жодино»:

Благодаря ее себестоимости, мы получаем в конечном итоге мясо, молоко, продукцию животноводства меньше той себестоимости, которая была бы, если бы мы пользовались ячменем или пшеницей.

Культура сегодня на вооружении спиртовой промышленности ввиду высокого содержания крахмала. Биологическую ценность в тритикале подметили могилевские пекари. Булочки, печенье и даже знаменитые кексы.

Раиса Кондратенко, декан заочного факультета Могилевского государственного университета продовольствия:

Пшеничные изделия можно получать из тритикалиевой муки, и ржаные изделия, они уже будут называться тритикалиевые хлеба. Особенности технологии есть, но они решаемы в пределах нашей хлебопекарной промышленности и мы к этому готовы.

Грамм тритикале пиво тоже не испортит, а наоборот — добавит аромата. Специальную рецептуру разработали ученые Могилевского университета продовольствия.

Елена Моргунова, заместитель декана заочного факультета Могилевского государственного университета продовольствия:

Тритикале может быть использована именно как ферментативная добавка для улучшения качественных показателей готового пива. Оно получается более мягкое, более светлое, на вкус более приятное.

Белорусские ученые разработали 20 новых сортов тритикале. Наши сорта включены в госреестр России и Кыргызстана. На достигнутом ученые не намерены останавливаться.