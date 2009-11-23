Беларусь выработала окончательную позицию по участию в Таможенном союзе

Подписание документов о его создании запланировано на 27 ноября

В этот день в Минске пройдет заседание Межгоссовета ЕврАзЭС. В преддверии этого события Александр Лукашенко провел совещание — уже второе по формированию Таможенного союза в течение ноября. Неделю назад Президент поручил оперативно подготовить предложения, уточняющие позицию Беларуси по этому вопросу. Сегодня их представили главе государства.

За основу взята оценка возможных последствий для экономической и политической безопасности Беларуси. Беларусь ожидает, что это качественно новое интеграционное образование будет основано на принципах равноправия и взаимной выгоды. Страны-участницы Таможенного союза должны рассчитывать на свободу передвижения товаров и услуг, отсутствие необоснованных барьеров во взаимной торговле, а также равные условия хозяйствования для предприятий. Президент считает, что интересы стран в Таможенном союзе должны быть взаимными и сбалансированными.

Александр Лукашенко:

Как известно, через пару дней состоится историческая встреча глав государств ЕврАзЭС. Мы очень принципиально и детально обсудили эти проблемы — проблемы формирования Таможенного Союза, на совещании высказались довольно откровенно. Тогда возникли вопросы, и мы договорились, что в течение недели — десяти дней будем проводить согласование позиций для того, чтобы подготовить в целом позицию страны для Президента, с которой мы должны выступить при формировании Таможенного союза. Я посмотрел предварительно справку с теми предложениями, с которыми вы пришли сегодня. В принципе, это добротные подходы, проработанные, но ещё раз не лишне мне будет послушать, из чего вы исходили и высказать свои сомнения или поддержку отдельных ваших предложений.