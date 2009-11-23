Беларусь вырабатывает позицию по участию в Таможенном Союзе

Александр Лукашенко провел совещание по подготовке вступления Беларуси в Таможенный Союз в рамках ЕврАзЭС

27 ноября в Минске планируется провести мероприятие с участием глав Беларуси, Казахстана и России. Речь на нем пойдет не только о формировании Таможенного Союза, а в перспективе и создании единого экономического пространства трех стран, что означает создание общего рынка.

В преддверии подписания этих документов Александр Лукашенко еще на прошлой неделе просил детально проработать переговорные позиции Беларуси. Сегодня ему доложили о результатах проделанной работы.

Александр Лукашенко:

Как известно, через пару дней состоится историческая встреча глав государств ЕврАзЭС. Мы очень принципиально и детально обсудили эти проблемы — проблемы формирования Таможенного Союза, на совещании высказались довольно откровенно. Тогда возникли вопросы, и мы договорились, что в течение недели — десяти дней будем проводить согласование позиций для того, чтобы подготовить в целом позицию страны для Президента, с которой мы должны выступить при формировании Таможенного союза. Я посмотрел предварительно справку с теми предложениями, с которыми вы пришли сегодня. В принципе, это добротные подходы, проработанные, но ещё раз не лишне мне будет послушать, из чего вы исходили и высказать свои сомнения или поддержку отдельных ваших предложений.