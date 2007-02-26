Беларусь - выгодный партнер для иностранных инвесторов

Около миллиарда евро обещает привлечь в белорусскую экономику руководство Райффайзен Централь банка.

26 февраля премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и член правления Райффайзен Централь банка Остеррайх АГ Патрик-Джон Сайерс Батлер обсудили на встрече конкретные условия предоставления республике прямых инвестиций за счет средств иностранных банков.

"По итогам 4-летней деятельности мы выходим на новый этап развития", - отметил председатель правления ОАО "Приорбанк" Сергей Костюченко.

По мнению члена правления австрийского банка, в Беларуси соблюдены все условия для того, чтобы на международной арене считаться страной привлекательной и безопасной для инвестиций. К числу таковых он отнес стабильную экономику и низкий уровень внешнего долга.

Кроме того, стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества не только в части присутствия капитала Райффазенбанка в Приорбанке, но и по другим проектам. В частности, предполагается использование потенциала Райффазенбанка, его институтов для привлечения прямых иностранных инвестиций в страну за счет средств иностранных банков, фондов, в том числе путем использования различных инструментов.