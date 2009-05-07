Беларусь ввела временный запрет на ввоз свинины из Польши

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия нашей страны. Такое решение принято в связи с зафиксированным в Польше случаем гриппа H1N1. С сегодняшнего дня Минсельхозпрод аннулирует выданные ранее разрешения на ввоз свинины из Польши. Ограничения будут действовать на ввоз живых свиней, свиного мяса, а также продукции из него, за исключением той, которая прошла термическую обработку. При 80-ти градусах и выше вирус свиного гриппа не устойчив. Напомним, ввоз в Беларусь животноводческой продукции запрещен также из 14 государств, где уже зафиксированы случаи заражения вирусом.