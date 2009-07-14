Беларусь ввела временный запрет на ввоз свинины из Литвы

Об этом сообщили в Минсельхозпроде нашей страны. Это связано со вспышкой свиной чумы в прибалтийском государстве, зарегистрированной на свиноферме в Паневежском районе. Предприятие принадлежит датской компании. Ветеринарная служба Литвы наложила временный запрет на вывоз свиней с территории страны. О случае заболевания проинформированы Европейская комиссия и соседние страны. Объявлен карантин, принимаются все меры, чтобы не допустить распространения заболевания. На фермах уничтожено 445 свиней, завезенных в Литву из Дании, проведена дезинфекция. Заражение таким типом вируса не наблюдалось в Европе уже 9 лет. Свиная чума не представляет опасности для людей.