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Беларусь встречает сибиряков!

29 мая 2007 08:23
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29 мая в Минск прибывает делегация межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".В ее составе - руководители администраций и промышленных предприятий Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, а также представители сибирского отделения Россельхозакадемии. В программе визита гостей - посещение ряда столичных промышленных предприятий, подписание меморандума о сотрудничестве в экономике, культуре, науке и туризму. В частности, Красноярский край заинтересован в создании на территории региона сервисного центра БелАЗа.
# Экономика

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