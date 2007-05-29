Беларусь встречает сибиряков!

29 мая в Минск прибывает делегация межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".В ее составе - руководители администраций и промышленных предприятий Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, а также представители сибирского отделения Россельхозакадемии. В программе визита гостей - посещение ряда столичных промышленных предприятий, подписание меморандума о сотрудничестве в экономике, культуре, науке и туризму. В частности, Красноярский край заинтересован в создании на территории региона сервисного центра БелАЗа.