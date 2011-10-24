Беларусь вошла в двадцатку стран, добившихся наибольшего прогресса в улучшении условий для ведения бизнеса

В рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» отмечен качественный прогресс Беларуси по регистрации собственности.

Наша страна вышла на четвертое место среди 183-х государств, опередив позиции прошлого года на два пункта. Это стало возможным благодаря совершенствованию в Беларуси Единого госрегистра недвижимого имущества, прав на него и сделок в цифровом формате. Это важный этап в создании системы электронного правительства, что позволит предоставлять широкий спектр услуг для граждан и бизнеса.

В целом же Беларусь улучшила свой глобальный рейтинг на 22 пункта, заняв 69-ю позицию, и тем самым вошла в двадцатку стран, добившихся наибольшего прогресса в улучшении условий для ведения бизнеса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».