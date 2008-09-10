Беларусь вошла в десятку ведущих государств-реформаторов условий ведения бизнеса

Об этом говорится в шестом ежегодном отчете Всемирного банка.С июня 2007-го по июнь текущего года Беларусь провела реформы в шести из десяти исследуемых в отчете областях и заняла четвертое место в первой десятке стран-реформаторов в нормативно-правовой области. В сфере упрощения правил ведения бизнеса страна поднялась с 115-го на 85-е место.



Беларусь продолжит работу по созданию благоприятного делового климата в стране. Об этом заявил премьер-министра Беларуси Сергей Сидорский в Минске на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов республиканского конкурса "Лучший предприниматель 2007 года".