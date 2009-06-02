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Беларусь вкладывает деньги в перспективные инновационные проекты в сфере энергетики

02 июня 2009 11:41
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Об этом заявили сегодня в правительстве. На заседании Совмина обсуждали подготовку народного хозяйства страны к работе зимой. Вкладывание финансовых ресурсов  в   энергетическую  систему,  энерго-  и ресурсосбережение приносит эффективную экономическую отдачу. За последние 6 лет значительно возросло  использование местных видов топлива. Модернизированы  и построены новые объекты  топливно-энергетического  комплекса. И  впервые  будет  создан  резервный   фонд топлива,  который  позволит  работать предприятиям  не  менее 10  суток. Однако,  финансовые средства   и  ресурсы должны  использоваться   рационально.  Отметим,  только  за   прошлый  осенне-зимний  период    за  счет  использования  вторичных  источников   в  стране   сэкономлено  пол-миллиарда  долларов.

На сегодняшнем заседании премьер-министр Сергей Сидорский заявил об эффективности и возвратности вкладывания финансовых ресурсов Беларуси. Только в мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению республика вкладывает почти миллиард долларов. Это новая эффективная экономика, которая будет давать новые ресурсы и новые денежные средства для страны, подчеркнул глава правительства. При этом отметил, что министру финансов России Алексею Кудрину беспокоится не стоит.
# Экономика

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