Беларусь вкладывает деньги в перспективные инновационные проекты в сфере энергетики

Об этом заявили сегодня в правительстве. На заседании Совмина обсуждали подготовку народного хозяйства страны к работе зимой. Вкладывание финансовых ресурсов в энергетическую систему, энерго- и ресурсосбережение приносит эффективную экономическую отдачу. За последние 6 лет значительно возросло использование местных видов топлива. Модернизированы и построены новые объекты топливно-энергетического комплекса. И впервые будет создан резервный фонд топлива, который позволит работать предприятиям не менее 10 суток. Однако, финансовые средства и ресурсы должны использоваться рационально. Отметим, только за прошлый осенне-зимний период за счет использования вторичных источников в стране сэкономлено пол-миллиарда долларов.



На сегодняшнем заседании премьер-министр Сергей Сидорский заявил об эффективности и возвратности вкладывания финансовых ресурсов Беларуси. Только в мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению республика вкладывает почти миллиард долларов. Это новая эффективная экономика, которая будет давать новые ресурсы и новые денежные средства для страны, подчеркнул глава правительства. При этом отметил, что министру финансов России Алексею Кудрину беспокоится не стоит.