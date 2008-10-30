Беларусь видит большой потенциал сотрудничества с Никарагуа

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси на встрече с министром иностранных дел Никарагуа Самуэлем Сантосом Лопесом.

Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь открывает новую страницу в истории развития отношений не только с Никарагуа, но и в целом с латиноамериканским регионом. Речь идёт о возможности реализации совместных проектов с участием Беларуси, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Никарагуа может стать площадкой для продвижения белорусской продукции в страны центрально-американского региона. Это подчеркнул Самуэль Сантос Лопес по итогам встречи с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым.

Глава внешнеполитического ведомства Никарагуа отметил важность достигнутых договорённостей по созданию договорно-правовой базы. В частности, уже разрабатывается соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, введении безвизового режима, диверсификации торговли и взаимодействии в сфере образования. Самуэль Сантос Лопес поблагодарил также белорусскую сторону за поддержку кандидатуры представителя Никарагуа как председателя 63-й сессии Генассамблеи ООН.

