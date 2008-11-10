Беларусь видит большие перспективы сотрудничества с российской государственной корпорацией "Ростехнологии"

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с генеральным директором корпорации Сергеем Чемезовым. Глава нашего государства отметил, что эта корпорация фактически занимается тем же, что и 85% экономики Беларуси. Республике интересно и очень выгодно сотрудничать с Россией по данному направлению. По словам Президента, белорусскую сторону заинтересовало структурирование "Ростехнологии". Это даст возможность нашим предприятиям контактировать напрямую. "Главное, чтобы была воля развивать кооперационные связи", - сказал Алекасндр Лукашенко.



В свою очередь Сергей Чемезов заявил, что он прибыл в Минск, для того, чтобы обсудить конкретные направления сотрудничества. Сейчас в состав госкорпорации входит 426 предприятий. Все они будут заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими предприятиями. В частности, по словам генерального директора, во время визита в Беларусь планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве как между оборонными, так и гражданскими предприятиями.