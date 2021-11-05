Беларусь входит в пятёрку мировых лидеров по экспорту молочной продукции

Новости Беларуси. Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту сгущенки, сливочного масла, сухой сыворотки и сыра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нашу страну приходится 6 % мировой торговли молокопродуктами. Доля Беларуси во взаимной торговле молочкой в ЕАЭС составляет порядка 85 %. По данным аналитиков рейтингового агентства BIK Ratings и инвестиционно-консалтинговой компании ASER, Беларусь стабильно входит в пятерку крупнейших экспортеров сыра в мире, занимая порядка 12 % мирового экспорта. Кроме того, 7,7 % мирового экспорта сливочного масла в 2020 году пришлось на Беларусь.