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Беларусь входит в пятёрку мировых лидеров по экспорту молочной продукции

05 ноября 2021 14:43
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Новости Беларуси. Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту сгущенки, сливочного масла, сухой сыворотки и сыра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь входит в пятёрку мировых лидеров по экспорту молочной продукции-1

На нашу страну приходится 6 % мировой торговли молокопродуктами. Доля Беларуси во взаимной торговле молочкой в ЕАЭС составляет порядка 85 %. По данным аналитиков рейтингового агентства BIK Ratings и инвестиционно-консалтинговой компании ASER, Беларусь стабильно входит в пятерку крупнейших экспортеров сыра в мире, занимая порядка 12 % мирового экспорта. Кроме того, 7,7 % мирового экспорта сливочного масла в 2020 году пришлось на Беларусь.

Беларусь входит в пятёрку мировых лидеров по экспорту молочной продукции-4

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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