Беларусь-Венгрия: развитие сотрудничества

Беларусь и Венгрия определили основные направления, по которым будет развиваться сотрудничество между обеими странами.

«Беларусь и Венгрия определили три основных направления, по которым будет развиваться сотрудничество», - рассказал Валерий Воронецкий, заместитель министра иностранных дел Беларуси. Он уточнил, что развитие взаимодействия между двумя странами будет осуществляться в сферах промышленности, стандартизации и малого бизнеса, сельского хозяйства, науки и технологий.

Говоря о конкретных проектах, замминистра отметил, что стороны обсудили возможность кооперативного взаимодействия между БелАЗом и соответствующими венгерскими компаниями. «Есть также предложения по совместной сборке автобусов, а также по разработке и внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением», - сказал В.Воронецкий.

Он также подчеркнул, что основным фактором является готовность обеих стран сотрудничать.

В свою очередь, уполномоченный премьер-министра Венгрии по развитию восточных экономических отношений Янош Вереш отметил, что в период мирового финансово-экономического кризиса, который затронул как Беларусь, так и Венгрию, важно подготовиться к выходу из него. «Успешно будут развиваться те страны, которые на данном этапе подготовят базу, на которой будет осуществляться экономическое развитие», - цитирует Я.Вереша «Интерфакс».