Беларусь - Венгрия: партнерство расширяется

В Будапеште открылись Дни экономики нашей страны.

Представители правительств, министерств и внешнеполитических ведомств проведут переговоры по вопросам наращивания совместной торговли, развития инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации. Как ожидается, крупнейшие белорусские предприятия - экспортеры организуют свою презентацию.

И сегодня же в Венгрии появился торгово-сервисный центр МТЗ со 100% белорусским капиталом. Пока первый в Европе. Белорусские тракторы занимают половину венгерского рынка. С начала года товарооборот между двумя странами составил около 144 миллионов долларов и вырос на 26 %.

