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Беларусь-Венесуэла: первый миллион

02 сентября 2009 06:28
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Первым миллионом тонн нефти отметилось совместное белорусско-венесуэльское предприятие.

СП по добыче углеводородов было создано в декабре 2007 года при участии «Белоруснефть» и венесуэльской государственной компании. Совместная добыча черного золота началась в январе прошлого года на двух месторождениях.

Нынешним летом совместному предприятию были переданы дополнительные активы в виде трех венесуэльских месторождений нефти. Это позволит СП выйти на уровень добычи - миллион тонн нефти в год. Такого результата планируется достичь уже в 2010 году.

Совместные предприятия по комплексной разработке нефтяных месторождений действуют сейчас в России, Венесуэле и Иране. В перспективе у белорусских нефтяников - сотрудничество с вьетнамской корпорацией.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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