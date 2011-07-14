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Беларусь ведет переговоры с Еврокомиссией о привлечении 10-15 млн евро на новые экологические проекты

14 июля 2011 11:18
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В настоящее время формируются основные приоритеты сотрудничества в рамках Национальной программы на 2012 год.

Пилотные проекты разрабатываются в таких областях, как изменение климата, управление водными ресурсами и их охрана, обращение с отходами, сохранение биоразнообразия.

Кроме этого, Минприроды рассчитывает привлечь дополнительно финансы на белорусские природоохранные проекты из Глобального экологического фонда. Их направят на развитие ветроэнергетики, энергосбережения, управление торфяными болотами и другие.

К слову, в Беларуси в текущей пятилетке планируется ввести в строй около 200 ветроэнергетических установок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Экология # Белоруссия

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