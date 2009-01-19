Беларусь в январе-ноябре 2008 года торговала со 180 странами

Товары поставлялись на рынки 138 государств, импортировалась продукция из 165-ти стран. Основными торговыми партнерами были Россия, Нидерланды, Украина, Германия, Польша, Латвия, Китай, Соединенное Королевство, а также Бразилия и Италия. Поставки белорусских товаров в Россию по сравнению с 2007-м возросли на четверть и превысили 10 миллиардов долларов. Более чем на треть увеличился экспорт в Нидерланды, в два раза в Украину. К слову, Украина занимает третье место по объёмам взаимной торговли Беларуси с другими странами.