Беларусь – в топ-списке лидеров-реформаторов для улучшения бизнес-условий

Совершенствование законодательства позволило активизировать не только внутренний рынок. В Министерство экономики только за последние три месяца поступило 10 бизнес-предложений от иностранных инвесторов.

Инвесторы проявляют больший интерес к Беларуси. Этому благоприятствуют декрет Президента № 10 и указ № 413. Эти документы должны улучшить бизнес-климат в стране. Интересно, что декрет вступит в силу только через два дня, а Минэкономики уже завалили бизнес-предложениями.

Сергей Трофимович, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики Республики Беларусь:

Сегодня министерство экономики уже рассмотрело 10 предложений по заключению инвестиционных договоров. Из них четыре практически согласованы. Это на практике показывает интерес иностранных инвесторов к Беларуси.

Минэкономики мониторит 687 инвестиционных проектов – это 10 триллионов белорусских рублей. Из этих денег 70% уже освоили. Кроме того, больше двух сотен предложений поступили от иностранцев – речь идет о двух миллиардах долларов, из которых чуть меньше половины – прямые иностранные инвестиции. Всего же объем импортных денежных вливаний с начала 2009 составил почти 7 миллиардов долларов – на 300 миллионов больше, чем в прошлом году. Цифры радуют, как и рейтинги Всемирного банка, согласно которым Беларусь находится в топ-списке лидеров-реформаторов для улучшения бизнес-условий.

Александр Лихачевский, директор Департамента по предпринимательству Министрества экономики Республики Беларусь:

В число 4 активных реформаторов РБ уже второй год подряд попадает благодаря мерам, принимаемым в области либерализации.

Однако пока в том же рейтинге Всемирного банка Беларусь не удается улучшить позиции в хит-параде стран с идеальной налоговой системой. В Минфине по этому поводу уже подготовили ответ – и решили с нового года отменить четыре налога. Проект находится на рассмотрении в Администрации Президента.

Александр Козляков, начальник главного управления налоговой политики и доходов в бюджет Министерства финансов Республики Беларусь:

Отмена 4 налогов, даже если будет увеличена ставка НДС до 20%, но это еще не решенный на сегодняшний день вопрос, позволит оставить в распоряжении плательщиков, в распоряжении субъектов хозяйствования, порядка 900 миллиардов рублей или примерно 350 миллионов долларов.

Деловой климат улучшается не только для иностранных бизнесменов. Для своих – в первую очередь. Например, индивидуальные предприниматели обратились в Минэкономики с актуальным вопросом. Многие хотят заняться экспортом отечественных товаров и продавать за границу много. Но собственными силами делать это тяжело, поэтому и просят пересмотреть подходы к праву нанимать рабочих. Минэкономики, Минторг, Миноблисполком сейчас готовят рекомендации, чтобы создать более благоприятные условия индивидуальным предпринимателям. Кроме того, подготовлен проект, благодаря которому можно будет зарегистрировать предприятие за один день – в электронном виде. Причем, в Министерстве экономики говорят, что в перспективе это можно будет сделать в течение двух часов.

Реформы продолжаются. С начала нового года некоторые деловые люди могут получить статус инвестиционного агента. Им может стать любой бизнесмен, который знает толк в капиталовложениях и разбирается в том, как они работают. Беларуси нужны практики, в Минэкономики будут заключать с ними договора о предоставлении такого статуса. А что выйдет на деле – станет понятно в следующем году.