Беларусь – в лидерах среди стран Содружества по темпам роста ВВП в первом полугодии текущего года

Также в республике зафиксирован один из самых высоких уровней роста промышленного производства. Об этом свидетельствуют данные Статкомитета Содружества. Наша страна с показателем 13,3 % заняла второе место. Россия с показателем 5,8 % на шестой позиции.



Снижение промпроизводства зафиксировано в Таджикистане и Армении. В среднем по странам Содружества промышленное производство в январе-июне 2008 года возросло на 6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Самая же высокая среди стран СНГ инфляция в первом полугодии текущего года была в Украине – 15,5%.