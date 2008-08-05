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Беларусь – в лидерах среди стран Содружества по темпам роста ВВП в первом полугодии текущего года

05 августа 2008 07:39
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Также в республике зафиксирован один из самых высоких уровней роста промышленного производства. Об этом свидетельствуют данные Статкомитета Содружества. Наша страна с показателем 13,3 % заняла второе место. Россия с показателем 5,8 % на шестой позиции.

Снижение промпроизводства зафиксировано в Таджикистане и Армении. В среднем по странам Содружества промышленное производство в январе-июне 2008 года возросло на 6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Самая же высокая среди стран СНГ инфляция в первом полугодии текущего года была в Украине – 15,5%.
# Экономика

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