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Беларусь – в лидерах среди стран СНГ по производству сельхозпродукции

03 июня 2009 09:28
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В среднем за первый квартал рост на 3%. В нашей стране этот показатель – 6,3%.

Наибольшие темпы роста – более девяти - в Таджикистане, наименьшее – не более полутора процентов - в Кыргызстане. В России производство сельхозпродукции  увеличилось только на два процента, Украине – менее двух. А в Армении и вовсе снизилось.

Сейчас Минсельхозпрод Беларуси принимает меры по наращиванию экспорта в дальнее зарубежье. Особое внимание - освоению новых рынков сбыта Так, заключён контракт на поставку в Венесуэлу семи тысяч тонн сухого цельного молока. Иранской стороной завершена регистрация Лепельского молочно-консервного комбината как поставщика молочной продукции в Иран. В стадии подготовки контракт на поставку сливочного масла и сухого  молока.

# Экономика

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