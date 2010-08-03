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Беларусь в этом году будет полностью обеспечена зерном

03 августа 2010 17:59
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Излишки сельхозпродукции страна сможет выгодно продать.

Прорабатывается вопрос о продаже излишков урожая картофеля, зерна и плодоовощной продукции за границу. Поставки за рубеж будут зависеть от объёма собранного урожая. Что касается зерна, аграрии в этом году планируют приблизиться к восьмимиллионной отметке. В настоящее время уже идут переговоры с российскими покупателями.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Мы ожидаем большой урожай и надеемся, что часть его реализуем и цена будет хорошей. Почему хорошей — действительно, ряд регионов Российской Федерации пострадали, и сегодня мы имеем ряд обращений к нам, которые мы рассматриваем и ведем переговоры. И в дальнейшем будем оказывать всяческую помощь, чтобы обеспечить продуктами, и торговать излишками.

# Экономика

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