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Беларусь в ближайшее время может стать морской державой

02 июля 2010 06:58
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Идея создания торгового флота в нашей стране плавает у самой поверхности. В Беларуси сегодня порядка 10 судоходных рек, однако, их экономические возможности ограничены. Поэтому создание собственного морского флота – наша единственная водная перспектива.Впрочем, цена одного судна сегодня – ни много ни мало около 30 миллионов долларов. Стало быть, судьба проекта зависит от зарубежных инвестиций. Предложения уже поступили из Кореи, России и Латвии.
# Экономика

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