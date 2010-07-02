Беларусь в ближайшее время может стать морской державой

Идея создания торгового флота в нашей стране плавает у самой поверхности. В Беларуси сегодня порядка 10 судоходных рек, однако, их экономические возможности ограничены. Поэтому создание собственного морского флота – наша единственная водная перспектива.Впрочем, цена одного судна сегодня – ни много ни мало около 30 миллионов долларов. Стало быть, судьба проекта зависит от зарубежных инвестиций. Предложения уже поступили из Кореи, России и Латвии.