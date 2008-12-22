Беларусь в 2009 году впервые будет председательствовать в Группе банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы

В условиях сложной обстановки на мировых финансовых рынках такая роль Нацбанка особенно ответственна. В течение будущего года предстоит скоординировать действия надзорных органов стран – участниц Группы, принять меры, препятствующие развитию негативных последствий мирового кризиса. В настоящее время в Группу входит 21 страна. Члены комитета ставят перед собой задачу: добиться создания системы надежного и всеобъемлющего банковского надзора в международном масштабе.