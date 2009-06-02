Беларусь в 2009 году не превысит квоту на поставки молочной продукции в Россию

Такую информацию озвучил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Семен Шапиро.

Из 6 миллионов семисот тысяч тонн молока, которое закупает Россия, два миллиона восемьсот тысяч в пересчете на цельно-молочную продукцию Беларусь может поставлять в рамках утвержденного ранее баланса Союзного государства. Говоря о заявлениях российской стороны о превышении нашей страной квот на поставку молочной продукции, Семен Шапиро отметил, что квота на 30% превышена лишь по сухому молоку. По другим видам Беларусь недопоставила на российский рынок определенные объемы". Стороны сейчас ведут диалог и работают в соответствии с ранее достигнутой договоренностью.

- Мы считаем, и российская сторона с нами согласилась, что механизм установления цен на российском рынке зависит не от позиций Беларуси, а от того, какую ценовую политику на российском рынке проводит российское руководство, - отметил министр. - Мы попросили Россию при выработке правил работы на российском рынке молочной продукции учитывать мнение Беларуси".

