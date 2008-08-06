Беларусь ужесточила требования к реализации генно-модифицированных продуктов

Правительство внесло дополнения в правила розничной торговли ими.

О генно-модифицированных компонентах производитель просто обязан помещать информацию на так называемой потребительской таре. Это стандарт сегодня в Беларуси. А значит, даже если товар расфасован в магазине, без указания о наличии изменённых генов, он не должен поступать на прилавки.

Если честен и производитель, и продавец, все равно существует и ещё одно "Но". Эта информация, как правило, пишется мелким шрифтом. Заетить её трудно. Продуктов с генно-модифицированными компонентами стараются избегать и сами магазины при формировании ассортимента. Как говориться, предложение сегодня рождает спрос.

До недавнего времени на содержание генно-модифицированных компонентов Беларусь тестировала только сою и кукурузу. С августа перечень значительно расширился. Теперь все продукты, которые содержат ещё и рапс, томаты и картофель, а также любые их производные, тоже проходят исследования. За четыре месяца – более тысячи 200 проб. В 18 наличие таких компонентов выявлено. Производителя заставили правильно промаркировать продукцию.

Теперь всё о генно-модифицированных компонентах продукта можно будет увидеть и на ценнике. Таково решение Совета Министров. Правительство сочло необходимым напомнить покупателю о том, что именно он собирается приобрести. Информация может быть также на стикерах и постерах. Но для многих сегодня само слово "модифицированный" равносильно низкому качеству.

