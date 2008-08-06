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Беларусь ужесточила требования к реализации генно-модифицированных продуктов

06 августа 2008 18:20
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Правительство внесло дополнения в правила розничной торговли ими.

О генно-модифицированных компонентах производитель просто обязан помещать информацию  на так называемой потребительской таре. Это стандарт сегодня в Беларуси.  А  значит,  даже если товар  расфасован в магазине,  без указания о наличии изменённых генов,  он не должен поступать на прилавки.

Если честен и производитель, и продавец, все равно существует и ещё одно "Но".  Эта  информация, как правило, пишется  мелким шрифтом.  Заетить её трудно. Продуктов с генно-модифицированными компонентами стараются избегать и сами магазины при формировании ассортимента. Как говориться,  предложение сегодня рождает спрос. 

До недавнего времени  на содержание генно-модифицированных компонентов Беларусь  тестировала  только  сою и кукурузу. С августа  перечень значительно расширился. Теперь все продукты, которые содержат ещё и рапс, томаты и картофель, а также любые их производные,  тоже проходят  исследования.  За четыре месяца – более  тысячи 200 проб. В 18 наличие таких компонентов выявлено. Производителя  заставили правильно промаркировать продукцию.  

Теперь всё о генно-модифицированных компонентах продукта можно будет увидеть и на ценнике. Таково  решение Совета Министров. Правительство сочло необходимым напомнить покупателю о том, что именно он собирается приобрести. Информация может быть также на стикерах и постерах. Но для многих сегодня само слово "модифицированный"  равносильно низкому качеству.

# Экономика

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