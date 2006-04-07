Беларусь увеличивает импорт вина из Молдавии и Грузии

По данным Министерства статистики в прошлом году Молдавия поставила в Беларусь почти 3,5 миллиона дал виноградных вин, Грузия - более 26 тысяч.Как сообщили в Минторге, наша республики не планирует прекращать эти поставки. В тоже время квоты на ввоз в страну виноградных вин в нынешнем году несколько сокращены исходя из планируемого наращивания розлива виноградных вин белорусскими предприятиями. На отечественные прилавки попадает продукция, прошедшая контроль при ввозе и имеющая необходимые сертификаты качества. Легальность ввоза вин контролируется наличием белорусских акцизных марок, которые импортеры получают в налоговых органах в соответствии с выделенными квотами.