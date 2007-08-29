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Беларусь увеличит количество разрешений на проезд автотранспорта иностранных государств

29 августа 2007 09:07
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В 2007 году отечественные перевозчики значительно чаще стали ездить в Литву, Польшу, Украину. Для выполнения поставок белорусской экспортной продукции в эти страны необходимо получение от них дополнительных разрешений. Принятие подобных мер позволит пополнить республиканский бюджет более чем на 8,5 миллионов долларов. Это выгодно, как для Беларуси в целом, так и для развития отрасли международных автомобильных перевозок.
# Экономика

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