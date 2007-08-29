Беларусь увеличит количество разрешений на проезд автотранспорта иностранных государств

В 2007 году отечественные перевозчики значительно чаще стали ездить в Литву, Польшу, Украину. Для выполнения поставок белорусской экспортной продукции в эти страны необходимо получение от них дополнительных разрешений. Принятие подобных мер позволит пополнить республиканский бюджет более чем на 8,5 миллионов долларов. Это выгодно, как для Беларуси в целом, так и для развития отрасли международных автомобильных перевозок.