Беларусь увеличит экспорт стройматериалов

В частности - керамогранита, щебня и стекла. Этому поможет модернизация предприятий.

Ранее керамогранит в больших количествах к нам завозился из-за рубежа. Сегодня наши предприятия производят этот уникальный материал не только для покрытия пола, но и для отделки фасада зданий. Планируется разработка нового месторождения гранита, что позволит в перспективе увеличить выпуск щебня до 15 миллионов тонн в год, возрастет и его экспорт.

Еще один строительный бренд Беларуси - стекло. К слову, Гомельское предприятие полностью закрывает потребности в этом материале для жилищно-гражданского строительства в республике. Вместе с тем есть большой спрос за рубежом. Модернизация позволит изготавливать более широкий ассортимент стекла. В частности - автомобильное, зеркальное, полированное и энергосберегающее.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Беларусь переходит на энергосбережение все более активно, и Европейский союз все более ужесточает свои требования к энергопотреблению зданий и сооружений. Мы рассчитываем, что этот продукт будет также наиважнейшим в нашем экспорте.

