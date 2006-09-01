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Беларусь усилит борьбу с "серым" импортом из "третьих" стран

01 сентября 2006 14:19
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С ноября 2006 года белорусские таможенники начнут требовать сертификаты о происхождении ввозимого из России товара. Ранее планировалось ввести в действие эту норму с 1 сентября. Сертификат необходим при декларировании всех видов российских товаров. Документ не будет требоваться при поставках товара не чаще 1 раза в течение 90 дней стоимостью не более $5 тысяч. Такая мера позволит усилить борьбу с "серым" импортом товаров из "третьих" стран, ввозимых в Беларусь под видом российских.
# Экономика

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