Беларусь усилит борьбу с "серым" импортом из "третьих" стран

С ноября 2006 года белорусские таможенники начнут требовать сертификаты о происхождении ввозимого из России товара. Ранее планировалось ввести в действие эту норму с 1 сентября. Сертификат необходим при декларировании всех видов российских товаров. Документ не будет требоваться при поставках товара не чаще 1 раза в течение 90 дней стоимостью не более $5 тысяч. Такая мера позволит усилить борьбу с "серым" импортом товаров из "третьих" стран, ввозимых в Беларусь под видом российских.