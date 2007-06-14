Беларусь укрепляет отношения с Международной организацией труда

Об экономических потерях, в случае исключения Беларуси из системы преференций, говорить рано.

Сейчас наша страна достигла значительного прогресса в диалоге с Международной организацией труда. Об этом сегодня заявили в МИД республики.

Ситуацию на текущей сессии МОТ драматичной назвать сложно. И хотя отдельные расхождения сторон в позициях и подходах еще есть, Беларусь продолжает совместную работу в сторону сближения и урегулирования сложившейся ситуации. В этой связи наша республика собирается вернуться к рассмотрению всех вопросов в ноябре нынешнего года. А в ближайшее время Беларусь посетит представительная делегация МОТ для проведения специальных консультаций на базе Министерства труда и социальной защиты.