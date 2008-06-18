Беларусь укрепляет экономические связи с Турцией

В рамках четырехдневного визита в республику, парламентская делегация этой страны сегодня встретилась с руководством столицы.

Одно из основных направлений сотрудничества – строительство. Минску будет полезен опыт возведения жилья в Анкаре. В свою очередь, турецкие инвесторы проявляют большой интерес к работе в Беларуси и хотят внести свой вклад в развитие белорусской экономики.

"Есть сферы, в которых у турецких компаний большой опыт, - отмечает Реха Чамуроглу, председатель группы межпарламентсокго сотрундничества "Турция- Беларусь". - Конечно, это строительство, сфера услуг, франчайзинг. Но самое главное – это постоянный диалог. Потому что именно в процессе диалога можно выявить совершенно неожиданные сферы для сотрудничества. В начале июля пройдет заседание совета делового сотрудничества Беларуси и Турции. И тогда еще раз можно будет увидеть интерес, который проявляют турецкие инвесторы к белорусскому рынку".

К слову, Минск поддерживает внешнеторговые связи более чем со 100 странами мира. Среди них Турция занимает 21-е место. Товарооборот белорусской столицы с этой страной за январь-апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого достиг 170%. В основном наша республика импортирует легковые автомобили, трикотаж, санитарно-гигиенические средства, а также овощи и фрукты.

