Прямой эфир

Беларусь укрепляет экономические связи с Турцией

18 июня 2008 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В рамках четырехдневного визита в республику, парламентская делегация этой страны сегодня встретилась с руководством столицы.

Одно из основных направлений сотрудничества –  строительство. Минску будет полезен опыт возведения жилья в Анкаре. В свою очередь, турецкие инвесторы проявляют большой интерес к работе в Беларуси и хотят внести свой вклад в развитие белорусской экономики.

"Есть сферы, в которых у турецких компаний большой опыт, - отмечает Реха Чамуроглу, председатель группы межпарламентсокго сотрундничества "Турция- Беларусь". - Конечно, это строительство, сфера услуг, франчайзинг. Но самое главное – это постоянный диалог. Потому что именно в процессе диалога можно выявить совершенно неожиданные сферы для сотрудничества. В начале июля пройдет заседание совета делового сотрудничества Беларуси и Турции. И тогда еще раз можно будет увидеть интерес, который проявляют турецкие инвесторы к белорусскому рынку".

К слову, Минск поддерживает внешнеторговые связи более чем со 100 странами мира. Среди них Турция занимает 21-е место. Товарооборот белорусской столицы с этой страной за январь-апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого достиг 170%. В основном наша республика импортирует легковые автомобили, трикотаж, санитарно-гигиенические средства, а также овощи и фрукты.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
17 июня 2008 16:54

Национальная валюта должна стать тверже по отношению к курсу доллара

17 июня 2008 16:53

Сфера услуг должна стать локомотивом белорусской экономики

17 июня 2008 16:52

В Минск прибыло руководство Совета "Беларусь-Евросоюз"