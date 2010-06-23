Беларусь требует от «Газпрома» причитающиеся $260 миллионов до 10.00 24 июня

Беларусь полностью рассчиталась с Россией за газ. Об этом заявил первый вице-премьер Владимир Семашко. Таким образом, газовая атака на нашу страну со стороны великодержавного монополиста окончательно захлебнулась. Стоит учесть: в отличие от белорусов, «Газпром» сегодня в очередной раз нарушил не просто контракт с Беларусью, но и собственные, придуманные санкции.

Владимир Семашко, первый вице-премьер Республики Беларусь:

Мы неоднократно, и я в том числе, официально обращались в «Газпром» с предложением произвести взаимозачет по задолженностям, однако «Газпром» занял ту позицию, которую можно было наблюдать в течение последних дней. Мы были вынуждены, проявляя жест доброй воли, сегодня в 16.00, позаимствовав средства в условиях не очень простой ситуации в Беларуси — мы не скрывали, что ситуация в стране непростая, есть проблемы финансовые, как у страны с открытой экономикой — $187 млн. отправить на покрытие долга «Газпрому». Но теперь наше право, и я требую от «Газпрома» до 10.00 завтрашнего дня оплатить «Белтрансгазу» причитающихся $260 млн. Если этого не будет сделано, то мы вынуждены будем прекратить оказание услуг по транзиту углеводородного сырья через территорию Беларуси.

Еще сегодня утром компания сократила поставки голубого топлива в Беларусь сразу на 30%, хотя до этого пугала ежедневным сокращением по 15%. Белорусские потребители оказались отрезанными от двух третей поставляемого объема газа. Эти действия выглядели тем более странными, если учесть, что в течение последних дней представители Беларуси неоднократно связывались с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и предлагали ему различные схемы выхода из создавшегося положения. Главный российский газовщик, впрочем, так и не смог разобраться ни с присланными ему белорусскими письмами на русском языке, ни с тем, что говорили ему по телефону. Не смог или не захотел.

Алексей Миллер:

Новость плохая: белорусская сторона не предпринимает никаких действий для погашения задолженности за поставки российского газа.

Это заявление глава «Газпрома» сделал сегодня, несмотря на то, что Беларусь полностью погасила свой долг. Подобная, мягко говоря, дезинформация господина Миллера может быть объяснима только одним – намеренным введением в заблуждение граждан самой России и международного сообщества, прежде всего – европейских партнеров.