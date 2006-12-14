Беларусь - транзитная страна

Только автомобильным транспортом за этот год через республику перевезено 8 миллионов тонн грузов. Для сравнения, у наших южных и северных соседей этот показатель в среднем в два с половиной раза ниже.

Растут грузоперевозки, соответственно, растут и доходы в бюджет. Только в этом году они составили около 300 миллионов долларов. Сейчас перед таможенными органами Беларуси стоит задача организовать быстрое и грамотное распределение транспортных потоков на границе. Создать определенные удобства грузоперевозчикам, но при этом проконтролировать, чтобы не был нарушен закон. Так, хорошо известные "зеленые" коридоры научились использовать для контрабанды некоторых товаров.

Пограничники будут передавать в налоговые инспекции информацию о нелегальных перевозчиках топлива. Так называемые "соляровозы", совершая по несколько рейсов в день и продавая топливо за пределами Беларуси, не платят налоги от такого рода деятельности. Инициативу пограничников поддержали и в Таможенном комитете Беларуси.

14 декабря прошло очередное заседание Совета Республики Национального собрания Беларуси. Парламентарии одобрили проекты законов, касающиеся таможенных платежей, административных правонарушений, деятельности фондов, бюджетной классификации и бухгалтерского учета. Единогласно одобрено внесение изменений в закон "О пенсионном обеспечении". Он предусматривает в полном размере выплату пенсий детям-сиротам и находящимся в опекунских и приемных семьях. Кроме того, депутаты приняли решение о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях.