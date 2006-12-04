Беларусь стремится к рациональному энергопотреблению

На будущий год должна быть разработана программа по снижению энергопотребления в столице на 10%. Такая задача была поставлена 4 декабря на планерке в Мингорисполкоме. Все субъекты хозяйствования независимо от формы собственности должны достичь уменьшения потребления энергетических ресурсов в таком объеме. Высокая планка мотивируется складывающейся ситуацией на рынке энергоносителей. Ежегодно общий объем потребления топливно-энергетических ресурсов в Минске составляет 3 млн. 800 тысяч тонн условного топлива. Как отмечают специалисты, экономия возможна только при условии энергосбережения во всех отраслях жизнедеятельности.