Беларусь стремится к инновационному экономическому развитию

В ближайшее время в стране будет построено 49 новых заводов, организовано 350 новых производств, а 826 действующих производств модернизируют. Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития до 2010 года. Программа направлена на создание экономики, которая будет конкурентоспособной на мировом рынке. Это позволит обеспечить устойчивое развитие страны и повысить качество жизни народа. А внедренные в экономику за ближайшие пять лет инновации позволят назвать этот период пятилеткой технического прорыва. В настоящее время работа над программой подходит к завершению, о чем 18 сентября заявил Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович.