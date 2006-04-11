Беларусь становится космической державой

Спутник <БелКА> практически готов к запуску. Генеральный директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой сообщил, что в настоящее время "БелКА" проходит наземные испытания."В международной практике при выполнении полного цикла наземных испытаний выявляется порядка 95% возможных неисправностей", - сказал специалист. Проект по созданию белорусского искусственного спутника Земли стартовал в конце 2003 года. Спутник создан в рекордный срок (за 2,5 года). При этом стоимость проекта ориентировочно составит 13 млн. долларов, в то время как другим странам создание спутника обходится в 100 млн. долларов. Это удалось, считает специалист, благодаря научному потенциалу, который был накоплен в Беларуси и России за последние 15 лет.