Беларусь стала продавать больше товаров в Россию

По данным Федеральной таможенной службы России, среди стран Содружества Беларусь вышла на первое место по объему товарооборота. Кроме этого, наша страна по итогам января вошла в шестерку основных торговых партнеров России. Объем торговли двух стран в январе превысил миллиард 430 миллионов долларов, что вдвое больше, чем за первый месяц прошлого года. Белорусский экспорт возрос практически наполовину, импорт – почти на 60%. Наша страна по объему торговли с Россией опередила в январе подавляющее большинство стран Евросоюза, в том числе Великобританию и Францию, а также такие экономически развитые государства как США, Канада, Япония, Южная Корея и другие.