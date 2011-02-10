Беларусь стала лидером в СНГ по росту промышленного производства в минувшем году

Таковы данные Межгосударственного статистического комитета Содружества. Самые высокие темпы в нашей стране — более 11%.

Самые низкие — в Азербайджане. На втором месте Украина. Россия заняла восьмую строчку. Данные по Туркменистану отсутствуют.

В текущей пятилетке Беларусь планирует увеличить рост промышленного производства более чем в полтора раза. Это предусмотрено Программой социально-экономического развития страны до 2015 года. Объемы экспорта товаров и услуг намечено увеличить более чем вдвое. Внешняя торговля к 2014 должна выйти на положительное сальдо. Для этого республике предстоит больше привлекать иностранных инвестиций, создавать новые экспорто-ориентированные производства, выпускать высокотехнологичную и наукоемкую продукцию. Преференции будут давать тем предприятиям, которые экспортируют ее с высоким уровнем добавленной стоимости, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».