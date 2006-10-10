Беларусь стала более привлекательной для турецких туристов

Только за последние 5 лет количество турецких граждан, которые посетили нашу страну, увеличилось более чем в 15 раз. В свою очередь, Турция по-прежнему - одно из любимых мест отдыха наших соотечественников. Если в 2000 году эту страну посетили семь с половиной тысяч белорусов, то уже в прошлом году - 32 тысячи. В последнее время сотрудничество между двумя странами получило новый стимул. В ходе сегодняшнего заседания профильной совместной комиссии Беларусь и Турция подписали протокол и наметили планы по сотрудничеству до 2008 года.